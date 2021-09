Ambev vai aumentar preço das cervejas

A cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia e Stella Artois, vai aumentar o preço da cerveja a partir do dia 1º de outubro. A informação é da Folha de São Paulo que apurou com donos de restaurantes de São Paulo, que o aumento vai ser de 5% a 6% em chope e cervejas, incluindo embalagens descartáveis.

No comunicado enviado a clientes e distribuidores, ao qual a reportagem teve acesso, a cervejaria –que concentra 60% de participação de mercado no país– afirma que o reajuste vai seguir, "em linhas gerais, a variação da inflação, variação de custos, câmbio e carga tributária”. Os reajustes podem variar entre regiões, marcas, embalagens e segmentos”.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirma o aumento de preços e afirma que o reajuste deve vir alinhado com a inflação acumulada nos último 12 meses, em torno de 10%.

Questionada pela reportagem, a Ambev afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que se trata de um aumento natural, que ocorre todo ano. A empresa afirma que houve reajuste no ano passado, mesmo em meio ao período mais crítico da pandemia, com parte dos bares e restaurantes fechados. Mas, neste caso, o aumento não atingiu as embalagens retornáveis, diz a cervejaria.

Durante a pandemia o consumidor passou a testar novas marcas e categorias até então vistas como nicho pela companhia, como consumo de vinhos e de águas com gás alcoólicas e saborizadas, fora as cervejas de baixo teor alcoólico e as premium –categorias que têm o público jovem e o feminino como alvo. Este é o mercado ao qual tem se dedicado a principal rival da Ambev, a Heineken.

As rivais Heineken e Itaipava também foram questionadas sobre aumento de preços, mas não retornaram até o fechamento desta reportagem.