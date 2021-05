Ambev e Heineken são autuadas por trabalho análogo à escravidão

No local, não tinha água potável e eles não tinham direito a alojamentos. Os trabalhadores resgatados receberão R$ 657.270 de indenização, o equivalente a R$ 28.576 reais para cada. Em nota, a Ambev confirmou o caso denunciado realmente ocorreu, e reforçou que as denúncias foram feitas sobre uma terceirizada de pequeno porte, que atua sobre demanda. A comunicação da empresa informou ainda que está tomando "uma série de medidas para poder garantir que isso não aconteça mais".

