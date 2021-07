Amazonense vence Miss Bumbum mas vice rouba a cena ao ter faixa arrancada; vídeo

A amazonense Juh Campos, foi a grande campeã do Miss Bumbum 2021, mas que ficou com os holofotes mesmo foi a 2ª colocada, Luna Leblanc (Minas Gerais), ao protagonizar um climão no fim do evento.

eu to morrendo que uma perdedora se indignou com a SEGUNDA colocada do #MissBumbum2021 pic.twitter.com/2F5YvK1eHl — matheus (@matheuzzzao) July 6, 2021

A escolha da primeira colocada pelos jurados terminou empatada entre Juh Campos e Luna Leblanc. Logo após o desempate, decidido por Urach, a candidata Taty Sindel (Paraíba), partiu para cima de Luna e arrancou sua faixa de vice, jogando no chão e gritando: "roubado!", para as câmeras.

Apesar do climão, Juh seguiu sorridente em seu desfile como campeã.

Déjà vu?

Não é a primeira vez que o Amazonas protagoniza uma cena de insatisfação entre misses. Em 2015, a candidata Sheislane Hayalla arrancou a coroa de Carolina Toledo, após perder o concurso de Miss Amazonas. Na ocasião, em entrevista para a imprensa ao sair do evento, a vice miss pôs em dúvida a credibilidade do concurso e afirmou que a vencedora não merecia porque a "coroa é do Amazonas".