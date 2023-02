Amazonense é presa PF com 2,5 kg de cocaína em aeroporto do Rio

A presa foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta no fundo falso da bagagem despachada pela passageira.

Na madrugada deste sábado (11), a Polícia Federal prendeu em flagrante uma brasileira de 34 anos que transportava aproximadamente 2,5kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

