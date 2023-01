Amante pula de prédio para fugir de corno e quebra os pés; traído ataca esposa a facadas

Um homem de 35 anos quebrou os pés após pular do segundo andar de um prédio em que estava com a amante após ser descoberto pelo marido dela. O caso aconteceu no domingo (9), em Timóteo, Minas Gerais.

Segundo o Uol, consta no boletim de ocorrência que o marido da mulher disse que chega do trabalho por volta das 17h, mas chegou alguns minutos mais cedo. Ao chegar em casa, o suspeito, afirmou que viu um boné, camisa masculina e um aparelho celular em cima do sofá.

Ao questionar a esposa, a mulher pediu calma e pediu para conversar mas o homem encontrou o "Ricardão" escondido debaixo da cama da filha do casal e o retirou aos gritos, o ameaçando de morte e tentando enforcá-lo. O rapaz se desvencilhou e correu enquanto a mulher segurou o marido pelo pescoço.

O amante saiu correndo e o traído pegou uma faca na cozinha momento em que o amante se jogou pela janela.

O marido ainda tentou descer do apartamento para atacar o homem, mas foi novamente segurado pela companheira e a feriu com diversos cortes pelo corpo, sendo um na perna esquerda, três no abdômen, dois cortes nos dedos da mão esquerda e um no queixo, além de uma mordida.

À polícia, a mulher contou que conheceu o amante recentemente e combinou o encontro neste domingo. As vítimas foram socorridas ao Hospital Márcio Cunha no município de Ipatinga. A Polícia Civil informou ao UOL que o homem traído foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. "Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue sendo investigado. Os trabalhos policiais seguem na Delegacia de Polícia Civil em Timóteo para completa elucidação dos fatos."..