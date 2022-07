Amante é presa suspeita de atropelar esposa de homem com quem tinha um caso

Uma mulher de 29 anos foi presa suspeita de atropelar a esposa de um homem com quem tinha um relacionamento. O caso aconteceu no domingo (10), em Candeias do Jamari.

Segundo a polícia, a vítima chegou na delegacia com duas amigas para prestar um boletim de ocorrência contra o marido, com quem tinha encontrado há alguns minutos em uma festa, junto com a amante dele.

Ela teria decidido sair da festa, mas acabou sendo perseguida pelos dois, e parou na unidade policial. O carro com os suspeitos então atropelou e prensou a mulher traída em um muro, momento em que um policial atirou contra os ocupantes do carro, que fugiram do local.

Horas depois, a amante parou em um posto da Polícia Rodoviária Federal, já sem o homem, e disse que teria levado um tiro nas nádegas, em seguida, foi levada para o hospital. A Polícia Civil, que já buscava pelos responsáveis pelo atropelamento, identificou a amante, que irá responder pode tentativa de homicídio.