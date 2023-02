Amanda recebe Castigo do Monstro do 'BBB 23' e fica brava

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após receber o Castigo do Monstro do Anjo da semana, Cristian, Amanda reclamou da punição no BBB 23 (Globo).

Em conversa com Larissa, Marvvila e Cara de Sapato, ela não escondeu seu descontentamento. "Não vou fingir que tô plena, eu tô put*. Tá na cara".

A Prova do Anjo coroou Cristian como o vencedor da semana no BBB 23 (Globo). Além de poder imunizar um brother na formação do Paredão este domingo, ele também escolheu dois participantes para o Castigo do Monstro.

Cristian, leu o Castigo para os participantes. "Escolha duas pessoas que vivem tricotando pela casa. São aquelas que amam fazer uma fofoca e alimentar uma intriga. Os dois castigados deverão vestir um novelo de lã e segurando agulhas de tricô. Ao sinal sono, deverão ir ao gramado e botar o tricô em dia."

A escolha do brother foi: Amanda e MC Guimê.