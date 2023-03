Amanda quer expor o jogo de brother no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após serem eliminadas da Prova de Resistência do Líder no BBB 23, Amanda e Larissa conversaram sobre seu rival, Ricardo Alface.

Amanda se disse incomodada com o jogo do brother, e disse que irá conversar com Cezar sobre o jogo de Alface. Larissa contou que a conversa sobre o possível voto do biomédico em seu aliado já aconteceu, e que ficou sabendo após confrontar seu rival durante a prova.

Amanda: "Ele deve ter ficado com medo da gente falar. (...) Aqui não se cria não. Eu tô cada vez mais incomodada com o jogo do Alface"

Larissa: "Deixa que ele vai se queimar sozinho"

Amanda: "Como todo mundo que já votou em mim, tá na minha lista. Ele subiu vários degraus com essa postura dele. (...) .Os dois tem embates e eles não sustentam o embate um do outro, por conveniência. É tipo, 'A gente se ofende, mas tá tudo beleza', pra não ir nenhum dos dois pro Paredão. Mas isso aqui é um jogo de posicionamento, você tem que se posicionar quando você vai se defender de alguma coisa"