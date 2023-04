Amanda explica decisão do Monstro no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Raio-X, Amanda reafirmou e explicou sua decisão de colocar Ricardo e Marvvila no Castigo do Monstro do BBB 23 (Globo) após vencer a Prova do Anjo com Larissa.

A médica comentou que está sendo mais ela impossível na casa e destacou que o jogo é feito de estratégias.

Amanda: "Tô muito feliz que ganhei o Anjo. Eu e a Lari. Hoje é dia de ver a família. Sei que a Marvvila e o Facinho [Ricardo] não ficaram muito feliz da gente ter dado o Monstro pra eles, mas a gente pensou estrategicamente em questão da estalecas".

Amanda completa: "Como o mesmo Facinho disse: não vai ter jogo confortável pra ninguém. Sei que aqui quando a gente protege uma pessoa a gente se desprotege, então vamos ver como vai ser a formação do Paredão hoje".