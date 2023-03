Amanda é criticada na web após se referir à Dania Mendez como 'marmita'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Amanda Meirelles foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, nesta sexta-feira (17). Os internautas resgataram um vídeo da festa do então líder MC Guimê no BBB 23, onde a médica se refere à mexicana Dania Mendez como "marmita". O comentário aconteceu durante uma conversa com Antônio Cara de Sapato, Cezar Black, Aline Wirley e Gabriel Santana.

A sister aponta para Cezar e o chama de "gato sorrateiro" por tentar uma aproximação com a mexicana, supostamente, nas costas de Cara de Sapato. "Olha que gato sorrateiro! Está perfurando seu olho... Quer colocar o 'garfito' na sua marmita", comentou Amanda para o grupo, que se diverte com o comentário da participante. Internautas apontaram Dania como a "marmita" e trataram de criticar a médica.

"Um absurdo uma mulher chamar outra de 'marmita'. Decepcionada com Amanda", escreveu uma seguidora. "Chamar uma mulher de 'marmita' de homem vem de um vocabulário e mentalidade extremamente machista e nojenta", comentou outra internauta e um terceiro usuário do Twitter não perdoou: "Impressionante como as máscaras caem com o tempo!".

Não demorou muito para que a hashtag "'Fora Amanda" ganhasse força nas redes. A médica paranaense era uma das principais aliadas de Cara de Sapato, que foi expulso do BBB 23. O lutador de MMA foi acusado de importunação sexual após imagens mostrarem que ele imobilizou Dania para beijá-la. Ele também dá um selinho na mexicana e cobre os dois com um cobertor. Guimê foi visto apalpando a mexicana e foi expulso também do reality. Dania deixou a casa no início da tarde desta sexta-feira (17).