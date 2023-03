Amanda diz que brother está 'confortável'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amanda detonou as atitudes de Ricardo durante um papo com Bruna Griphao na área externa do BBB 23 (Globo). A médica afirma que o brother não está jogando, mas sim querendo ser amigo de todos.

"Ele sabe que não é prioridade, mas não é primeira opção. Ele está fazendo o jogo mais confortável possível, uma média com todo mundo. Ele chama o Black para o Almoço do Anjo (...) Para mim, ele está fazendo social, uma média com todo mundo, que é o oposto do que ele se propôs a fazer aqui, que não era ficar confortável", disse Amanda.

A sister continua dizendo que Ricardo avisou no início que não faria um jogo "confortável", mas que soa contraditório, já que em sua visão, o brother está confortável.

"Entendo que é uma jogada, mas não bata no peito e diz 'não vai ter jogo confortável'...está indo contra o que você está falando. Pelo menos é a minha visão de jogo...", afirmou a sister.

Antes, Amanda afirmou que, se for a última remanescente do quarto Deserto, não levará nenhum inimigo para o VIP, Almoço do Anjo ou Cinema do Líder.