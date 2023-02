Amanda compara atitudes de Cristian a rival

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amanda e Aline Wirley trocaram ideias sobre o jogo de Cristian no BBB 23 (Globo). A médica chegou a conversar com o brother na festa desta quarta-feira (15), mas abriu pontos que ficaram confusos para ela durante o papo com Aline.

As duas compararam as ações de Cristian a de outro rival: Fred Nicácio.

AMANDA: "Todo mundo falou o que ele falou. Então por que ele não falou o que os outros falaram? Taca no ventilador, e a gente decide o que fazer, qual erro é mais grave. Ele guardou tudo pra ele, e tá fazendo exatamente a mesma coisa que a gente julgou o Fredão por fazer: guardar as informações pra si e ficar auqela coisa do subentendido"

ALINE: "E a gente abre um tom de interrogação na cabeça"

AMANDA: "A partir do momento que ele tem coragem de chegar pra mim e falar que a Marvvila queria ir pro Paredão comigo, mas não falar pra Marvvila no ao vivo, não expor ela, eu fico pensando. Porque a Marvvila já vai votar nele essa semana, não tem o que ele perder. Esse é o x da questão. Falei pra ele ontem. Vim com um saquinho de pipoca achando que ele ia soltar tudo. Não soltou nada, só ficou aceitando. Só acho que ele deveria ter falado pra todo mundo. Ele não tem o que perder. Era o único jeito de tacar no ventilador"

ALINE: "Por exemplo: ele vota no Fred (Nicácio). Por que? Eu gostaria de justificativas"

AMANDA: "Ele disse que votou no Fred porque viu o Fred confabulando, e achou que o Fred traiu o grupo antes do que ele"

ALINE: "Então traz, c*ralho! Fala!"