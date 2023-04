Amanda aponta quem daria a imunidade caso ganhasse Prova do Anjo do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Quarto do Líder do BBB 23 (Globo), Aline e Amanda analisaram como poderia ser a Prova do Anjo hoje. A médica reforçou que gostaria de ganhar o colar e avaliou para quem daria a imunidade.

Aline: "Vai ser perfeito se a gente ganhar esse Anjo."

Aline: "Se você ganhar esse Anjo..."

Amanda: "Eu imunizo a Larissa."

Após a revelação da possível imunização, as duas pontuaram que conversariam com as aliadas para encontrar os melhores cenários e tomar uma decisão, caso alguma das sisters ganhe a Prova do Anjo.

Imunidade para Ricardo? Com a Prova do Líder, que foi de resistência, Amanda comentou ontem que Ricardo merecia uma imunidade por ter ultrapassado seu limite.