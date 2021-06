Alvo da PF, Salles entrega celular 19 dias após operação policial

O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, entregou o celular à Polícia Federal, nesta segunda-feira (07), "a fim de colaborar com as investigações" que apuram o envolvimento do ministro em suposto esquema de exportação ilegal de madeira. A informação foi divulgada pela defesa de Salles.

De acordo com o G1, a entrega do celular ocorre 19 dias após a operação, que tem como alvos o ministro Ricardo Salles, o presidente afastado do Ibama, Eduardo Bim, e assessores da pasta. Segundo os advogados, o envio do aparelho "não foi requerido na data da diligência realizada".

Ainda de acordo com a publicação, Salles disse que não estava com o telefone no momento da operação, e também não levou o aparelho à PF naquele dia. Ele teria desligado o celular e depois trocou de número e de aparelho.