Alvo da CPI, Precisa pede uso emergencial da Covaxin à Anvisa nesta segunda

Em nota, a empresa diz que a autorização é "a única etapa que falta" para que 20 milhões de doses negociadas com a Saúde "comecem a ser importadas e aplicadas no Brasil".

De acordo com a Folha de São Paulo, a Precisa Medicamentos, empresa que representa a farmacêutica indiana Bharat Biotech no Brasil, é alvo da CPI da Covid após denúncias de suposta irregularidades na compra da vacina.

