Aluno que matou professora em ataque à escola se inspirou no massacre de Suzano

O adolescente de apenas 13 anos que matou uma professora e feriu outras cinco pessoas na Escola Thomázia Montoro, na Vila Sônia (SP), se inspirou no “Massacre de Suzano” para cometer o ataque.

Até a máscara de caveira usada por ele no momento do atentado foi bem semelhante à usada por um dos dois jovens envolvidos no massacre de Suzano.

Informações passadas pela polícia após o interrogatório do menor relatam que ele mantinha um perfil em uma rede social no qual usava o sobrenome de um dos autores do ataque na Escola Raul Brasil, em Suzano, em 2019.

Na página ele postava vídeos de violência e massacres em outras escolas, inclusive o de Suzano que culminou com a morte de sete pessoas.

Por conta disso, ele já havia sido transferido de escola e estudava na Escola Thomázia Montoro há apenas alguns meses.

O adolescente confessou com muita frieza, segundo a polícia, que o objetico era agir exatamente como os assassinos de Suzano, usando armas e cometendo suicídio depois.

Porém, ele afirma que “falhou” ao tentar comprar a arma pela internet e por isso teve que colocar o plano em prática usando uma faca de cozinha que pegou na própria casa.

Ele afirma que treinou os golpes por horas, diariamente, em um travesseiro no sótão de casa e deixou claro que a intenção era matar o maior número de pessoas possível.

Segundo ele, com exceção da professora Elizabete Tenreiro, as vítimas foram atacadas de forma aleatória e que sua vontade era “se vingar por sentir uma angústia”. O jovem afirmou que sempre sofreu bullying em escolas e que planejava o ataque há mais de 2 anos.