Aluno de universidade federal é suspeito de ejacular em bolsa de colega

Ao chegar ao laboratório, ela teria percebido o fato e foi até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência, no entanto, a mulher relatou que encontrou dificuldades para fazer a denúncia, pois o delegado e o escrivão teriam debochado do caso.

Um estudante da Universidade Federal do Pará, lotado no campus de Belém, é suspeito de ejacular nos materiais de uma colega de laboratório. O caso teria ocorrido na última quarta-feira (3), e a vítima afirmou ter tido problemas para registrar um boletim de ocorrência.

