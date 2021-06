Alistamento militar termina esta semana; Saiba mais

Termina nesta quarta-feira dia 30, o prazo para o alistamento militar obrigatório, destinado à jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos de idade ainda em 2021.A inscrição pode ser feita pelo site de alistamento militar, mas aqueles que não possuem acesso à internet podem comparecer presencialmente à Junta de Serviço Militar mais próxima de casa.

Para se cadastrar, deve ser preenchido um formulário no portal. São necessários os seguintes documentos: CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço com CEP, além de e-mail e telefone.Para aprovação ou dispensa do serviço militar, serão feitas avaliações de conhecimentos gerais, exames médicos e psicotécnicos.

Se aprovado, a prestação do serviço militar será de 12 meses, prazo que pode ser reduzido por dois meses ou estendido por mais seis meses.

Caso o candidato seja dispensado, receberá um Certificado de Dispensa de Incorporação. É fundamental ficar atento à data limite para alistamento. Caso perca o prazo, o jovem fica sujeito a multa e em débito com o Serviço Militar, o que gera impedimentos, como não poder tirar a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Também não poderá obter ou renovar passaportes, matricular-se em instituições de ensino ou editais para concurso público, assinar contratos com governos e empresas e ingressar no serviço público.