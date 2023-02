Aline Wirley e Sarah fazem aliança de jogo

As duas também disseram sentir que a era de "grupos" do BBB 23 está acabando.

Sarah comentou que Aline já foi opção de voto no quarto Fundo do Mar, por ser "quieta" e parecer uma jogadora mais "fraca".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley e Sarah Aline estabeleceram uma aliança de jogo no BBB 23 (Globo). As duas concordaram que tem posicionamentos semelhantes e formas de jogo compatíveis, e decidiram conversar juntas sobre estratégia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.