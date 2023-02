Aline Wirley chora sozinha e desabafa sobre saudades do filho

Ela falou que a jornada no programa é complicada, mas ela pretende continuar no jogo. "Não é fácil, vocês precisam saber. Mas eu vou ficar aqui, enquanto eu puder e enquanto me deixarem eu vou ficar aqui"

"Será que pegou? O que será que tá acontecendo aí fora? Meu filho, meu marido, minha mãe, minha irmã. As pessoas que me amam, obrigada", agradeceu a sister.

A sister ficou um tempo sozinha no jardim, e falou sozinha enquanto chorava. Em seu desabafo, ela citou Igor Rickli, seu filho, e o filho do casal, Antonio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.