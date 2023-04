Aline Wirley chora ao ouvir música gravada com o marido antes de entrar no BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Festa da Líder Aline Wirley foi para o "fã raiz" de Rouge e os participantes puderam fazer uma grande viagem para os anos 2000. Elementos marcantes da época, como CDs e globos de luz estiveram presentes na decoração da noite. Mas o que chamou mesmo a atenção do público foi a trilha sonora nostálgica.

E, claro, teve um momento especial para a cantora soltar a voz ao som de hits do Rouge, grupo que surgiu no começo dos anos 2000 e foi um grande sucesso no país. O nome da banda, inclusive, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Nas redes sociais, a ex-integrante do grupo Li Martins comemorou a realização da festa da amiga. "Você merece essa festa!!! Também estamos com muita saudade!!", escreveu Li em seu perfil.

Aline também foi surpreendida na festa com a música que deixou gravada com o marido, Igor Rickli, antes de entrar no BBB 23 (Globo) e se emocionou. Como o ator publicou em suas redes sociais, a esposa foi a sua musa inspiradora para compor o hit "A Gente Ecoa". A sister, porém, não sabia do lançamento, pois a canção foi resgatada como nova produção enquanto a ex-integrante do Rouge segue confinada no reality.

"A gente gravou essa música já tem um tempo. Foi na metade do ano passado, aí a gente não gostou e falou 'deixa pra lá'. Eu nunca tinha ouvido ela assim, acho que ele [Igor Rickli] mandou fazer. Que surpresa gostosa, amor!", explicou Aline.