Aline explica a Bruna comparação com Alface no BBB 23

Aline apontou que, ao observar as posturas de Ricardo e Bruna nas últimas semanas, ela percebeu que os dois "estão no mesmo lugar", e ambos tem sentimentos válidos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley e Bruna Griphao tiveram uma conversa emocional na piscina do BBB 23 (Globo), na tarde desta quinta-feira (16). As duas falaram sobre sentimentos, arrependimentos e mudanças de rota no jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.