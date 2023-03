Aline critica brothers após produção chamar a atenção deles no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley criticou os brothers após a produção do BBB 23 (Globo) emitir um aviso reclamando das almofadas que estavam fora do lugar. A cantora estava deitada conversando com Amanda, quando Cezar saiu da sala segurando o objeto até a área externa.

Minutos depois, a produção emitiu o aviso sonoro: "Atenção, a almofada da sala deve permanecer na sala. Este é o segundo aviso igual do dia".

Cezar, então, recolhe os objetos e devolve para a sala. Aline observa a situação e critica o erro dos brothers:

"Putz, mais um aviso desse e nós vamos tudo para o 'tá com nada'. E o aviso é bem simples. Aí é fod*, hein. O que tá no ambiente é pra ficar no ambiente, não é pra circular. Avisou uma vez, tá avisado", disparou Aline.

"Isso, tá bem claro", concordou Amanda.

Mais cedo, Domitila e Key Alves levaram a mesma chamada e se surpreenderam com o motivo.