Aliados entram em guerra e dividem casa antes do 4º Paredão do 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um racha no quarto Fundo do Mar dividiu toda a casa do BBB 23 (Globo) neste domingo, poucas horas antes do quarto paredão do reality show.

Confira os principais momentos de hoje:

Carnaval no BBB

Os brothers foram acordados com um show da escola de samba Beija-Flor no jardim do programa. Todos correram para trocar de roupa e ir ao quintal aproveitar a música. Domitila Barros ficou emocionada e até chorou depois da surpresa.

Guerra declarada

A tentativa de Fred Nicácio em convencer seu quarto a votar em Cristian para o Paredão saiu pela culatra, enquanto o gaúcho tentava fazer o mesmo.

Key e Gustavo criticaram Nicácio e prometeram não se deixar influenciar. Cristian aproximou-se ainda mais do Deserto, prometendo votar com eles para tirar o médico.

Fred voltou a defender que Cristian traiu o grupo.

Cristian passou o dia falando mal do brother para colegas de ambos os quartos, e ainda ouviu Nicácio falando mal dele pelas câmeras do Líder.

Presente para Amanda

Anjo da semana, Amanda ganhou hoje seu Almoço e vídeo da família. Na ação, Bruna Griphao ficou incomodada por ter recebido roupas apertadas demais, e acabou "emprestando" uma roupa enviada para Amanda.

O Anjo recebeu recados de seus pais, avó, irmão, prima e amigos, além de ser aconselhada pela mãe a "seguir seu coração". Ela, Cara de Sapato, Bruna e Ricardo aproveitaram para fofocar sobre brothers rivais.

Key solta o verbo

Em conversas com Gustavo e Cezar, respectivamente, Key Alves criticou Larissa por querer criar "escândalo" e Paula por ter "atitudes insuportáveis" e "características ridículas" durante o ao vivo.

Novo 'casal'

Enquanto flertavam na cozinha, Cristian e Paula começaram a reclamar de "não estar beijando na boca" no programa.

Eles então foram incentivados por outros brothers a se beijar, e o gaúcho tomou a iniciativa. Os dois trocaram um rápido selinho, com a promessa de "algo mais".

Mais tarde, porém, Cristian comentou achar que está sendo desejado por Bruna Griphao.