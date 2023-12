Alexandre Pires ignorou possível origem criminosa de R$ 1,3 milhão, diz PF

Pires teria ignorado propositalmente a ilegalidade da ação ao receber o dinheiro, segundo a PF, que aponta ainda que ele "passou a financiar as atividades ilícitas da Betser, sendo beneficiado com o valor de R$ 357 mil diretamente em sua conta pessoal, e pelo valor de R$ 1 milhão na conta da APN Serviços LTDA, pessoa jurídica da qual integra o seu quadro societário".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.