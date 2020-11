Alcolumbre pede ajuda para o Amapá ao presidente Bolsonaro

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, se reuniu hoje (19) com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para tratar do apagão que ocorreu no Amapá no início do mês e que ainda afeta os moradores. Alcolumbre tratou do pagamento de um auxílio social aos amapaenses atingidos pelo apagão e das providências do governo federal para resolver o problema.

Durante a conversa Alcolumbre relatou as dificuldades que a população daquele estado está enfrentando e fez um convite a Bolsonaro para que ele visite o estado. Segundo a assessoria de Alcolumbre, há a expectativa de o senador ir a Macapá no próximo sábado (21).

O presidente do Congresso, que é amapaense e senador eleito pelo estado, também conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o auxílio social. De acordo com a assessoria do senador, Guedes “sinalizou que há ferramentas disponíveis para atender os amapaenses”.

No dia 3 de novembro, um transformador pegou fogo e deixou 14 das 16 cidades do estado sem luz. Dos outros dois equipamentos no local, um também acabou danificado e outro já estava inoperante. Com isso, o estado ficou mais de 80 horas sem energia elétrica. E até agora a situação não foi totalmente restabelecida, com a população tendo fornecimento de energia limitado, em sistema de rodízio.