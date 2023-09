Alckmin convoca reunião ministerial após ciclone no RS

Os ministros que participam do encontro no Palácio do Planalto, foram José Múcio, Ministro de Estado da Defesa; Nísia Trindade, Ministra de Estado da Saúde; Waldez Góes, Ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional; Wellington Dias, Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Paulo Pimenta, Ministro de Estado da Secretária de Comunicação da Presidência da República.

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, realizou uma reunião ministerial nesta sexta-feira (8) após tragédia que já deixou mais de 40 mortos devido a um ciclone no Rio Grande do Sul .

