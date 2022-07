Agricultor vai à delegacia denunciar tentativa de homicídio e acaba preso

“O acusado é primo da vítima, e, no dia dos fatos, seguiam de bicicleta da Comunidade Indígena onde moram para a sede do município e, no trajeto, ele teria puxado os braços da vítima, dado uma mordida em seu pescoço e pedido para ela tirar a roupa para que ele tocasse os seios dela, todavia, a vítima conseguiu fugir. O acusado ainda teria ameaçado matar a vítima e seus familiares caso ela contasse algo", disse o delegado Rodrigo Gomides.

