Agente de trânsito é morto a tiros por motorista que teve carro guinchado

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) também lamentou a perda do servidor e informou que já acionou as forças de segurança para que sejam tomadas as devidas providências.

Em nota, a Prefeitura de São Luís lamentou a morte do agente e repudiou que Wiryland tenha sido morto no exercício da função.

Dono de carro guinchado discute com agente de trânsito minutos antes de m4tá-lo no Maranhão pic.twitter.com/4seVlaanC0

O agente de trânsito Wiryland de Oliveira, de 40 anos, foi assassinado a tiros, enquanto guinchava um carro, neste sábado (24), em São Luís, no Maranhão. O suspeito de cometer o homicídio é dono do veículo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.