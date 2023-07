Aeroporto de Florianópolis é fechado após aeronave derrapar e sair da pista

A concessionária informou que atua junto à companhia aérea no atendimento dos passageiros e trabalha com os demais órgãos competentes para a liberação da pista o mais breve possível.

Por conta da passagem de um ciclone e fortes chuvas, um avião da Latam derrapou e sair da pista no aeroporto de Florianópolis, na manhã desta quarta-feira (12). Por conta do incidente, o aeroporto está fechado para pousos e decolagens, segundo a concessionária.

