Advogado leva bebê à sessão do STJ e publica experiência nas redes

"Muitas mães e pais precisam levar seus filhos para o trabalho, sob pena de não ter como trabalhar". A frase é do advogado Felipe Cavallazzi, pai do Lorenzo, de 1 ano e dez meses, que o acompanhou na última quinta-feira, 18, na sessão de julgamentos da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A presença do bebê levou o ministro Mauro Campbell, presidente do colegiado, a antecipar o julgamento que o advogado aguardava presencialmente no STJ.

"Senhora ministra, senhores ministros, eu vou rogar vênias a Vossa Excelências e invocar o Estatuto da Criança e do Adolescente e também a Constituição Federal, porque esta Turma está sendo honrada pela presença do Lorenzo, que já está aqui desde o início da sessão, muito bem comportado, já se agasalhou por causa do frio", disse o ministro. Campbell ainda elogiou o bebê: "Se comportou brilhantemente".