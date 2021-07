O advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior foi agredido por policiais militares de Goiás, enquanto estava algemado e imobilizado. As imagens da violência viralizaram nas redes sociais nesta quarta-feira (21).

Advogado é algemado e agredido por PM ao intervir em abordagem a flanelinha pic.twitter.com/wdaIRvMzB5 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 22, 2021

O vídeo mostra o advogado levando uma série de tapas e socos e sendo arrastado pelo chão após tentar intervir a favor de um flanelinha que estava sendo abordado também com violência pelos policiais militares. Segundo a Conjur, as imagens foram gravados por populares que estavam na via pública em que o advogado foi agredido.

A seccional da OAB de Goiás divulgou nota em que repudiou o episódio de violência. "A truculência e o despreparo demonstrados pelos policiais nos vídeos chocam, basicamente, pelo abuso nítido na conduta dos policiais, que agiram de forma desmedida, empregando força além da necessária para o caso, em total descompasso com as garantias constitucionais, legais, e até mesmo contra as disposições contidas no Procedimento Operacional Padrão (PO) da Polícia Militar de Goiás (PMGO)."