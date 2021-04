Advogado aparece sem roupa em sessão online do Tribunal de Justiça

"No entanto, cabe a cada ator (juiz, promotor, defensor, advogado, partes e testemunhas) agir com respeito à formalidade que o ato solene exige. Por fim, cabe à OAB se manifestar em relação a questões éticas envolvendo os membros daquela Ordem", diz a nota da Corte. O advogado não foi identificado.

Em nota o TJDFT informou que "vem trabalhando de forma que as audiências por videoconferência sejam realizadas com a mesma lisura, formalidade e ética como se fossem audiências presenciais".

O desembargador Humberto Adjuto Ulhôa interrompeu o colega para comentar a situação e dar uma bronca no advogado. "Doutor Luís, só um instantinho, tem um cidadão nu aí no painel", disse ele.

Segundo o UOL, o desembargador J.J. Costa Carvalho fazia sua exposição quando a imagem do homem, sem roupa, aparentemente entrando no banho, apareceu na tela. A situação durou cerca de 20 segundos e ele foi retirado da sessão.

Um advogado apareceu sem roupa durante uma sessão da 1ª Turma Criminal do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), realizada na quinta-feira (8), por videoconferência.

