Advogado aciona STF para liberar cocaína no tratamento da Covid-19

A petição foi protocolada nesta segunda-feira (1). No documento, ele explica que 'a maconha e a cocaína são vegetais que pertencem à nossa biodiversidade e que não produzem drogas (...) Essas culturas que dizem ser drogas não tem correspondência científica com a química inorgânica dos laboratórios".

O advogado Álcio Luis Pessoa, representante da Escola de Humanismo Científico, protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a liberação da cocaína, 'transformada em gás natural', no tratamento da Covid-19.

