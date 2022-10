Advogada é presa acusada de matar a própria mãe com ajuda do irmão

Após Juliana tentar alterar as provas e até intimidar as testemunhas, o MPPA solicitou a prisão preventiva dela.

A advogada Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello foi presa nesta sexta-feira (14), acusada de matar a própria mãe, Arlene Giugni da Silva, com a ajuda do irmão Leonardo Felipe Giugni Bahia. O crime aconteceu em janeiro deste ano no apartamento da família no bairro Batista Campos, em Belém (PA).

