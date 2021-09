Advogada diz à CPI que havia 'pacto' entre Prevent e Bolsonaro para impedir o lockdown

"Existia um plano para que a pessoa pudesses sair às ruas, através do aconselhamento de médicos. Esses médicos eram o doutor Anthony Wong, a doutora Nise Yamaguchi e o virologista Paolo Zanotto. E que a Prevent Senior iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se houvesse uma troca".

Bruna Morato mencionou a participação dos médicos Anthony Wong e Nise Yamaguchi e o virologista Paolo Zanotto, que participariam do chamado gabinete paralelo do Ministério da Saúde.

