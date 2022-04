Adolescentes simulam uso de drogas em 'Desafio Euphoria' e escolas acendem alerta

Um desafio nas redes sociais de causado preocupação em pais e educadores. Escolas de três estados, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, registraram casos de estudantes que passaram corretivo na mesa e, com o produto seco e raspado, ganha a aparência de pó branco. O produto é separado em fileiras para serem "cheiradas", simulando uso de cocaína.

Profissionais da educação relatam que a ocorrência tem ligação com a série "Euphoria", exibida pela HBO Max. O trama conta história de um grupo de adolescentes e sua relação com as drogas. A classificação indicativa é de 18 anos.

De acordo com a equipe pedagógica das escolas, a ação dos alunos é conhecida como "desafio Euphoria" ou "trend do corretivo". O que acontece nas redes sociais têm um peso no comportamento dos adolescentes.

A psicóloga Bárbara Santos explica que os pais são quem deve mediar o uso pelos filhos. "Adolescentes vivem na linha do pertencimento a determinado grupo ou lugar para além da família. Com isso, acontece a adesão", disse ao UOL.