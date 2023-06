Adolescentes são apreendidos por estuprar e obrigar garotas a se automutilarem na internet

Os alvos eram menores de idade, geralmente entre 12 e 17 anos que eram ameaçados por integrantes da organização. Algumas eram obrigadas a marcar as iniciais dos adolescentes que lideram a organização com uma navalha, outras eram expostas sem roupa em transmissões ao vivo e chegavam a ser estupradas.

Os suspeitos fazem parte um grupo na plataforma Discor, que atraia vítimas e as obrigava a praticar desafios que incluíam sacrífios de animais, automutilação, estupro, e exposição do próprio corpo nu na internet.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.