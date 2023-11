Adolescentes colocam laxante em bebedouro de escola pública

O caso foi divulgado pela Defensoria Pública do Estado, que explicou que estudantes diluíram os comprimidos em uma garrafa de água de dois litros, e depois despejaram em um bebedouro do colégio.

Um grupo de adolescentes colocou comprimidos de laxante dentro de um bebedouro em uma escola pública do município de Tomé-Açú, no Pará.

