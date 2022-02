Adolescente tropeça no chinelo ao atravessar rodovia e morre atropelado

Um adolescente de 17 anos morreu atropelado por um caminhão após tropeçar no chinelo e cair em uma rodovia. O caso ocorreu na última sexta-feira (11) em Goiânia.

A vítima estava com mais dois amigos e ao atravessar a pista, que é dividida por um canteiro central com proteção de concreto, tropeçou no chinelo e caiu no momento que um caminhão transitava no local, de acordo com o G1.

Cerca de 200 metros do local do acidente fica uma passarela. O motorista aguardou a chegada da polícia e realizou o teste do bafômetro, que comprovou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.