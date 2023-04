Adolescente 'perde' testículo dentro do corpo após se agachar

Segundo os médicos, o corpo masculino possui cavidades para abirgar o testículo, mas devido a uma má-formação, o órgão do jovem se deslocou mais do que deveria.

O caso foi divulgado na revista Urology Case Reports, na edição de março e de acordo com a publicação, o adolescente começou a sentir fortes dores ainda no campo de golf.

