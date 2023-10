Adolescente morre esfaqueado em ataque a escola

Um aluno de uma escola particular em Poços de Caldas, localizada no sul de Minas Gerais, foi morto esfaqueado, e outros três estudantes ficaram feridos na tarde desta terça-feira (10). A vítima era um jovem de 15 anos, enquanto os dois feridos adicionais tinham 14 anos - um deles passou por cirurgia na Santa Casa de Poços de Caldas. A idade do quarto aluno ferido não foi divulgada.

De acordo com a Folha de São Paulo, um adolescente de 14 anos, que havia sido aluno da Escola Profissional Dom Bosco, foi apreendido no incidente. Segundo o porta-voz da PM-MG, tenente coronel Flávio Santiago, "um adolescente, ex-aluno da escola, esfaqueou quatro adolescentes. A PM foi chamada, e ao chegar ao local, o suspeito já estava sob controle de adultos. A Polícia Militar apreendeu o adolescente e o levou para a delegacia, onde a investigação das motivações está em andamento."

O ataque ocorreu durante o horário de saída dos alunos. Conforme informações da polícia, o agressor teria alegado que aproveitou o movimento de estudantes e pais para realizar os ataques de forma indiscriminada.

Além dos alunos, uma monitora de transporte escolar, de 17 anos, também foi agredida. De acordo com a mãe, a filha foi esfaqueada no peito, mas o ferimento foi superficial e apenas exigiu alguns pontos. A mãe destacou a bravura de sua filha, que se colocou entre o agressor e as crianças, impedindo que ele as atingisse. No entanto, por questões de privacidade, seu nome não foi revelado.

Uma mãe, que preferiu não se identificar, relatou à imprensa que, do lado de fora da escola, ouviu gritos e correu para prestar ajuda, sem compreender o que estava acontecendo.

Nas redes sociais, a Escola Dom Bosco anunciou a suspensão das aulas a partir de quarta-feira (11) e o cancelamento das aulas noturnas desta terça-feira. A reportagem não conseguiu contato com a instituição.

Conforme as informações disponíveis no site da escola, ela oferece turmas de ensino infantil, fundamental e médio, bem como cursos técnicos em eletrotécnica, mecânica e enfermagem.

Na noite do ocorrido, a área em frente à escola estava deserta. A instituição possui duas entradas, a principal na Avenida José Remígio Prézia, e uma lateral na Rua Campestre. Foi por essa última que o agressor entrou e atacou os alunos.

A Prefeitura de Poços de Caldas emitiu uma nota expressando solidariedade a toda a comunidade escolar e, em especial, às famílias dos alunos afetados, neste momento de tristeza e comoção.