Adolescente morre afogado ao tentar salvar cachorro que caiu em lago

Francisco estava com um amigo próximo à casa onde morava em um sítio quando seu cachorro entrou no lago. O adolescente mergulhou, mas não conseguiu sair e se afogou.

Francisco Leonardo Pessoa de Oliveira, de 14 anos, morreu afogado ao tentar salvar um cachorro que tinha caído em um lago no município de Aurora, no Ceará, nesta sexta-feira (21).

