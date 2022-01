Adolescente mata tia com golpes de panela de pressão e facada; vítima estava dormindo

Uma adolescente 14 anos foi apreendida após confessar que esfaqueou o primo e matou a tia, Maria Antonieta de Souza Abreu, 38, com várias facadas pelo corpo e paneladas na cabeça. O caso aconteceu no bairro Esperança, na cidade de Feijó, no interior do Acre.

A menina estava na casa da tia enquanto a mãe viajava, de acordo com a polícia, ela contou que planejou o crime duas horas antes de ir até a casa da vítima, e, já estava com a faca em mãos ao sair de casa. Antes de assassinar a tia, a menina disse ter atacado primeiro o primo, de 10 anos, com facadas na região do pescoço, depois ela o amarrou com um cinto e o trancou em um quarto na casa.

Posteriormente, Maria foi atacada enquanto dormia no quarto de costas para a porta. "Foram muitas facadas e ela bateu demais com a panela na cabeça da tia. A faca ficou cravada na vítima. Nunca tinha visto tanto sangue na minha vida. Ela disse que foi porque a tia pegava no pé dela, não deixava ela sair, não deixava namorar. Mas eu não acredito nisso”, disse o delegado Railson Ferreira, responsável pelo caso.

“Elas entraram em luta corporal e então saíram do quarto e foram para a sala, continuaram brigando e depois foram para cozinha, onde jogaram cadeiras uma contra a outra. Até que em determinado momento, a vítima escorregou e a menina aproveitou e deu mais facadas e pegou uma panela de pressão e começou a golpear a cabeça da tia. A panela chegou a amassar com os golpes", detalhou Ferreira sobre o ataque.

Após o crime, a adolescente escreveu um bilhete escrito ‘eu estive aqui’ e deixou no local. Ela se encaminhou para uma delegacia e confessou o que teria feito. De acordo com a polícia, ela disse em depoimento que não está arrependida. “Ela disse que fez totalmente consciente, que quis matar a tia, que não se arrepende e faria tudo de novo”.