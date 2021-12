Adolescente manda mensagem de socorro a professor após sofrer abusos do pai

A vítima havia se trancado no banheiro de sua casa quando enviou as mensagens ao seu professor. Ela relatou ter sido abusada várias vezes pelo próprio pai. Já no dia em que pediu ajuda, a menina contabilizou o abuso em pelo menos 6 vezes.

