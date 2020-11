Adolescente é encontrado morto no quarto de casa após receber alta médica

O adolescente Cristian Rodrigues de Oliveira, de 14 anos, foi achado morto dentro da casa onde morava na cidade de Cascavel, no Paraná, nessa quarta-feira (11). O garoto tinha recebido alta de um hospital horas antes.

A mãe conta o levou para a UPA da cidade com quadro de febre e vômito intensos. Cristian passou por exames, foi medicado e algum tempo depois foi liberado para volta pra casa.

Quando a mãe voltou ao quarto dele para ver como ele estava, já o encontrou morto: “Se o médico não tivesse mandado ele embora, ele estaria vivo. Uma criança com febre e vomitando, e um médico liberar para ir embora? Isso não é certo. Eu espero que façam justiça”, disse a mulher em entrevista a Globo.

Ela acredita que o médico que fez o acompanhamento do menino foi negligente com a situação, sobretudo, porque o filho já tinha sido internado em outro hospital no último dia 5, por causa de uma infecção bacteriana no rim.

A Secretaria de Saúde de Cascavel apura o caso e enquanto isso, determinou que o médico seja afastado das funções até a conclusão do processo.