Adolescente de 17 anos morre de Covid-19 após contrair a doença 2 vezes

De acordo com o UOL, a jovem foi levada ao hospital com dificuldade em respirar e ao dar entrada na unidade de saúde, sofreu uma parada cardíaca. Os médicos ainda tentaram reanimá-la, mas, Jackeline não resistiu e morreu.

Jackeline dos Santos Arruda, de 17 anos, morreu de Covid-19 após ser diagnosticada pela segunda vez com a doença. O caso ocorreu nesta quinta-feira (17), em Maringá, no Paraná.

