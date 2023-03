Adolescente de 17 anos denuncia estupro enquanto dormia em quarto de hotel

A polícia investiga neste sábado (25) o caso de uma adolescente de 17 anos que denunciou um suposto estupro cometido por um homem de 35 anos dentro de um hotel, em Juiz de Fora, no Paraná.

Conforme informações que constam no registro policial, a jovem informou que estava em uma festa com amigos e que o grupo resolveu hospedar-se no hotel.

Em determinado momento, o suspeito, que ainda não havia chegado ao hotel no momento em que elas decidiram trocar de quarto, aproximou-se da cama da adolescente.

À polícia, ela disse que “achou que estava sonhando que havia alguém na cama com ela, mas, ao virar e realmente se dar conta de que o autor estava na cama se esfregando nela, acordou assustada e imediatamente saiu correndo do quarto”. Ao voltar para o quarto dela, a jovem teria sentido dor na região genital e um “melado”.

Questionado pelos amigos, o homem negou que tenha tido relações com a adolescente. O nome do hotel não foi informado pela Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).