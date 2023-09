Adolescente de 14 anos é baleado em desfile de 7 de Setembro

Um vídeo do momento em que os disparos começam foi publicado nas redes sociais. As imagens mostram uma banda marcial, formada por estudantes, se apresentando.

Um adolescente de 14 anos foi baleado na manhã desta quinta-feira (7) durante o desfile de 7 de Setembro realizado na região central do município de Guaçuí, no Espírito Santo. As informações são da Folha de S. Paulo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.