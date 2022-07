Açougues passam a cobrar por pele e osso e famílias carentes sofrem sem doação de sopa

O valor da carne está cada vez mais caro com a inflação que o Brasil está enfrentando e o que antes era descartado pelos açougues, como ossos e pele, agora são vendidos. Os itens eram doados para institutos que distribuem sopas para famílias carentes, que agora sofrem sem ter o alimento.

Exemplo disso é o Instituto Amigos da Periferia, que está há duas semanas sem doar sopa por conta da alta no preço da pele e do osso, no bairro do Benedito Bentes, em Maceió. Os açougueiros que ajudavam de graça o órgão, deixaram de fazer as doações.

A fundadora do instituto, Eryvanya Gatto, contou que os açougueiros doavam os itens pois eram descartados por não ter demanda para venda, mas passaram a vender com a crise financeira no país.

Ainda segundo Eryvanya, a procura por ossos e peles de boi cresceu nos últimos meses. “Aumentou muito. Muitas pessoas não têm com o que se alimentar, vivem só com auxílio de R$ 400, e vêm nos procurar. Todo dia vem gente aqui na porta pedir ajuda", contou ela ao G1.

Sem previsão para retornar com a distribuição de sopa, o instituto está doando para famílias já cadastradas, quentinhas doadas por uma outra instituição.

Desde 2018, o Instituto Amigos da Periferia presta assistência a 350 famílias com distribuição de sopa, aulas de futebol, capoeira e artesanato, reforço infantil e cursos profissionalizantes.